【中概股風暴】擔心內地政府作出過度干預　澳洲基金Munro Partners 上半年清倉中概股

▲ 擔心內地政府作出過度干預 澳洲基金Munro Partners 上半年清倉中概股

再有國際投資者宣布已將手上中概股清倉，有外電指，澳洲投資管理公司Munro Partners在上半年將手上騰訊 （00700） 和阿里巴巴 （09988） 在內的中概股悉數沽出，此前中概股佔其投資組合約15%，即是價值約7.5億美元。

其首席投資官Nick Griffin接受訪問時表示，現時公司在中國沒有投資，自己擔心內地政府作出過度干預，同時憂慮政府如何對待其資金，以及擔心其法治制度。他解釋，早前內地收緊限制教育服務供應商，這批市值曾高達300億至400億美元的上市公司在三日內急挫9成。Griffin表示，公司負責管理客戶的資產，其工作是尋找巨大的投資機會，並平衡風險和回報，直言很難評估中國股票的風險。

Griffin表示，過去多年來一直是中概股的忠實粉絲，認為中國擁有很好的投資機會，又稱很想繼續投資中國，但前提是要待中國政府推出更加清晰監管。Griffin又稱，如果自己今天投資阿里巴巴，一旦內地政府會改變監管規則，阿里必須接受，從長遠來看，公司很難評估手上資產。Griffin又稱，投資中國意味你在一個沒有互相制衡機制的國家投資，這與在澳洲、英國、歐洲或美國購買資產是不同的。

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