【開市9點半】任志剛倡恒指成份股增設人民幣計價　滙豐香港一姐施穎茵接任恒生CEO

（1）金管局前總裁任志剛在「十四五」規劃宣講會上討論環節，再次建議推動港股設人民幣計價選項，認為單是增加5、60家恒指成份股可用人民幣買賣，都可以令人民幣投資使用量增加，又重申建議不是取代港元地位，而是設有額外選項。

即睇開市9點半重點：

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【十四五規劃】任志剛再提港股設人民幣交易結算選項 發改委：支持香港推動人民幣資金跨境投融資

（2）恒生銀行 （00011） 一姐鄭慧敏辭任，由滙豐集團 （00005） 總經理兼香港區行政總裁施穎茵接替。

【人事變動】鄭慧敏因病休假請辭 滙豐香港一姐施穎茵9月任恒生CEO

（3）藥明生物 （02269） 今早9時將召開2021年中期業績投資者溝通會。

【業績｜藥明系】藥明生物上半年多賺150% 未完成訂單近千億

（4）京東 （09618） 系業績。隔晚京東美股（美：JD）早段曾漲至66.27美元，較港收市價高出逾6%，但及後回軟。

【業績｜科技股】京東次季經調整純利按年跌22% 與收入齊勝預期 管理層料全年維持去年增長勢頭（第二版）

【業績｜京東系】京東物流上半年經調整虧損15億人幣 毛利率跌至3.7%

（5）恒基地產 （00012） 中期息維持。新界土地儲備擴至約4460萬平方呎，續為最多新界儲地的發展商。

【業績│地產股】恒地半年基礎盈利增長51% 中期息維持0.5元

（6）特步 （01368） 首席財務官楊鷺彬表示，有信心下半年利潤可高於上半年。

【業績│體育用品股】特步中期息增77%至11.5仙 上半年多賺72% 料下半年利潤高於上半年

（7）港交所 （00388） 獲批推出MSCI A股期貨合約，多家券商看好可成為港交所王牌期貨產品。

【港交所股價】港交所推A股期貨有期 高盛看601元、兩月間籲賣變籲買（附常見問題圖解）

（8）美團 （03690） 下周一公布次季業績，作為恒指重磅股之一，對指數有重大影響。

【大行報告】美團公布業績前高盛先降目標價 預期投資者有三大關注重點

（9）超大型新股，萬達輕資產能否扭轉香港IPO市場的頹勢？

【新股IPO】萬達輕資產商管已遞交境外上市申請 傳最多籌312億

港股ADR及美股收市情況：

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記者：區嘉俊

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