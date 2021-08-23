【業績】中軟國際上半年賺近5.18億人幣　按年增長29%、不派中期息

▲ 中軟國際上半年賺近5.18億人幣 按年增長29%、不派中期息

中軟國際 （00354） 今年上半年股東應佔溢利約5.18億元（人民幣，下同），按年增長29%；期內收入達83.41億元，按年增長37.7%，每股基本盈利為18.92分，對比去年同期為16.22分，不派中期息。

公司表示，報告期內雲智能業務加速發展，推出多雲管理平台CloudEasy，建設了覆蓋全生命周期的雲智能服務能力，目前客戶群已涵蓋生物醫學、製造業、教育行業、泛互聯網等多個行業。公司又指，多年佈局的雲智能業務進入快速拓展階段，將對公司未來業績的持續增長和利潤率的提升持續提供動力。

公司旗下平台「解放號」收購北京眾標智能科技，目前已經構建形成了國內規模最大的軟件產業領域知識圖譜。解放號平台GTV（Gross Transaction Value） 達19.5億元，平台累計服務的項目數達16899個。註冊政府用戶數達2956家，活躍政府用戶數318家，按年增長52.2%；註冊供應商6.5萬家，活躍供應商3251家。

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記者：梁安琪