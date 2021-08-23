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【美國經濟】議息會議紀錄見玄機 美銀料美聯儲11月起減買債

股樓投資 22:46 2021/08/23

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美銀全球分析師預計，美聯儲可能會在 11 月開始削減其大規模資產購買規模，高於此前對 1 月才開始減少買債的預測，又預期資產回購計劃將會在明年9月結束。

【美股戰報】調高Microsoft 365定價 微軟股價再創新高

上周公布的美聯儲 7 月聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議紀錄顯示，19 位央行高級官員中，有大多數人認為今年開始降低每月1,200 億美元債券購買的步伐是合適的。

美銀全球分析師Meghan Swiber旗下團隊上周五發表報告指，「7 月 FOMC 會議紀錄改變了我們對收水的基本假設，時間表從 明年1 月提前了大約兩個月到今年11月，但同時也肯定了我們對美聯儲行動更慢並依賴數據的看法。」

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撰文 : 林展鋒

債券 經濟 回購 美國 議息 美元

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