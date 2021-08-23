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【業績｜醫藥股】康哲藥業上半年純利增27.2%至16.27億人幣　派發中期息每股0.317元

股市 22:03 2021/08/23

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康哲藥業上半年純利增27.2%至16.27億人幣　派發中期息每股0.317元

康哲藥業 （00867） 今年上半年股東應佔溢利達16.27億元（人民幣，下同），按年增長27.2%；期內營業額達38.43億元，按年增長23.6%。公司宣布派發中期息0.2641元（折合約0.317港元），對比去年同期的0.2105元，增加25.5%。

公司表示，截至6月底，公司現售主要產品的化學名均未被列入國採名單，集採政策對公司期內經營業績和盈利能力未構成不利影響。為能夠參與集採，為公司帶來額外業績貢獻，截至6月30日止，公司擁有1款複雜仿製藥，和10款有競爭力的仿製藥，在內地及（或）港、澳、台的獨家授權權利，當中有10款產品已在美國及（或）歐洲獲批上市，8款產品正處於中國仿製藥上市申請審評中。

康哲藥業指，未來公司將圍繞自身優勢疾病領域和熱門靶點，加大力度對中國Biotech進行產業化投資，同事將持續投資海外有關公司，或與其進行戰略合作，已獲取偏成熟階段的海外創新產品。除此以外，將推動藥品、皮膚醫美和大健康三大業務板塊同步發展。

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記者：梁安琪

港股 康哲藥業（00867） 醫美 醫藥股 營業額 純利 業績公布

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