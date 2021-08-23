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【美股焦點】三大指數齊升 FDA全面批准研發新冠疫苗 帶動BioNTech輝瑞股價上漲

股樓投資 22:01 2021/08/23

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美股三大指數周一（23日）開市齊升，道瓊斯工業平均指數升156.59點及0.45%，報35,276.67點，標準普爾500指數升19.28點及0.43%，報4,460.95點，納斯達克指數跌64.9點及0.44%，報14,779.56點。

美國食品及藥物管理局(FDA)於今天(23日)全面批准輝瑞藥廠（Pfizer）與BioNTech研發新冠疫苗。BioNTech（BNTX）漲10.13%、輝瑞（PFE）漲2.77%。

比特幣價格在周日（22日）觸及三個月以來高位，重上50,000美元水平，帶動相關板塊上漲，比特礦業公司（BTCM）漲11.31%、第九城市（NCTY）漲9.99%、Coinbase（COIN） 漲2.77%。

同場加映: 【青姐話】市況難捉摸 奇葩選擇多

 

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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