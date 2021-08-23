【業績】中渝置地持恒大汽車約8361萬股錄未變現公平值虧損逾1億元　續評估投資表現並適時作出調整

▲ 中渝置地上半年虧轉盈，純利2.3億元

中渝置地 （01224） 公布，截至6月底，持有恒大汽車 （00708） 8361.5萬股份，投資成本為1.81億元，佔其已發行股份的0.86%。中渝置地於恒大汽車投資的公平值為24億元，佔集團總資產的6.8%。由於恒大汽車股價上半年下跌4.3%，故集團在綜合其他全面收益表確認未變現公平值虧損1.09億元，去年同期則錄得未變現公平值收益2.18億元。

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中渝置地指，恒大汽車表現在很大程度上受新能源汽車產業發展，及14款車型（其中9款已發佈，即恒馳一至恒馳九）的發展步伐所規限，集團亦注意到恒大汽車的股價從2021年7月開始受到其控股股東恒大集團 （03333） 的負面消息困擾而帶來不利影響，集團並將繼續評估於恒大汽車投資的表現，及時對其投資作出適當調整。

中渝置地上半年虧轉盈，純利2.3億元，不派息。期內收入增加23.8%至3.43億元。

集團於倫敦市中心的兩幢商業物業的表現繼續保持平穩，上半年幾乎一直悉數租出，期內利德賀大樓部分單位的租金檢討已結束，租金加權平均值增加4.5%。

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