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【半導體】IBM公布Telum處理器細節　突破數據儲存地理限制

科技 09:00 2021/08/24

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IBM公布了即將推出的IBM Telum處理器的細節，賣點是幫助客戶從銀行、金融、貿易和保險應用以及客戶互動中大規模獲得業務洞察能力。（新華社資料圖片）

IBM公布了即將推出的IBM Telum處理器的細節，賣點是幫助客戶從銀行、金融、貿易和保險應用以及客戶互動中大規模獲得業務洞察能力。Telum的配置系統計劃在 2022 年上半年推出。

【高價招聘】vivo為自研ISP芯片　高價公開招聘芯片總監

根據IBM委託 Morning Consult 最新調查研究顯示，九成的受訪者表示，能突破數據儲存的地理限制處理AI工作十分重要。

IBM表示，Telum克服傳統企業AI的限制，亦即是需要大量記憶體和數據移動能力才能處理推論。Telum可以對即時對敏感交易進行分析，且無須在平台外調用AI解決方案，從而避免影響性能。 客戶還可以在平台外製造和訓練 AI 模型，在支援 Telum 的IBM系統上建立模型並進行分析。

預防銀行、金融、貿易、保險詐騙

目前，大部份企業只能檢測到已發生的詐騙活動，過程耗時且需要大量計算。在企業發現詐騙之前，犯人可能已經用偷來的信用卡成功購買商品。

根據 2020 年的《消費者前哨網路數據手冊》指出，2020 年消費者報告的詐欺損失就超過 33 億美元（約港元257億），高於 2019 年的 18 億美元（約港元140億）。 Telum能幫助客戶從詐欺檢測轉變為詐欺預防，而且不會影響與客人之間的服務協定 。

另外， Telum能讓客戶利用 AI 處理器的全部能力，成為詐騙檢查、貸款處理、貿易清算和結算、反洗錢以及風險分析等金融服務工作負載的選擇。 客戶能加快信貸審批流程，改善客戶服務和獲利能力，發現可能失敗的貿易或交易，並提出解決方案，創造更快的結算流程。

採用全端方法進行晶片設計

Telum包含8個核心處理器，具有深度超標量亂序指令管道（A deep super-scalar out-of-order instruction pipeline），頻率超過5GHz，更能針對工作負載的需求進行改良。 高速緩存和晶片互連基礎架構為每個計算核心提供 32MB的快取，並可擴展到32個Telum晶片上。 雙晶片設計的Telum包含 220 億個電晶體，線路總長度能達到 19 英里。

【Android】用戶注意！　Google將停止Android Auto手機服務

美語言學習程式Duolingo增新功能　鼓勵學習非拉丁語

責任編輯：李智美

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