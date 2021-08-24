【房地產】樓價高企　韓國年輕人轉往虛擬房地產市場

▲ 不只香港難買樓，南韓高企的樓價亦使當地年輕人難當業主，因此購買虛擬土地變成了一項有吸引力的投資活動。（法新社資料圖片）

不只香港難買樓，南韓高企的樓價亦使當地年輕人難當業主，因此購買虛擬土地變成了一項有吸引力的投資活動。在「Earth 2」等虛擬平台上，購買虛擬土地能完成買樓的夢想，這也使南韓成為熱衷投資虛擬房地產的國家之一。

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韓媒《The Korea Herald》報導，有年輕人表示今年2月在「Earth 2」平台買下位於首爾的兩塊虛擬土地，價值約17萬韓元（約港元1127），兩個月後就升到46萬韓元（約港元3051）。他認為，身處高房價的南韓，利用虛擬平台買樓是是不錯的長期投資選擇。

「Earth 2」的數據顯示，截至今年7月，南韓用家手上的虛擬土地總值約70億韓元（約港元4643萬），遠高於日本和中國的3.8億韓元（約港元252萬）和2.9億韓元（約港元192萬）。

韓國嘉泉大學教授Jeon Seong-min認為，疫情導致南韓當地的樓市和股市過熱，資產接近泡沫化，進而推動加密貨幣市場的發展，也促使南韓投資人轉往虛擬房地產市場。

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責任編輯：李智美