【新股IPO】內地連鎖酒館海倫司傳正啟動預路演 目標集資3億美元

消息指，內地連鎖酒館海倫司日前已通過上市聆訊，並於今日（23日）正式啟動上市前預路演，目標集資最多3億美元；中金公司為其獨家保薦人。

【MIRROR籃神咭】麥當勞送姜濤、Anson Lo、Edan「籃神咭」你今日換咗未？ PayMe聯乘麥當勞推獨家優惠35蚊減5蚊，【見下頁】



根據海倫司初步招股文件顯示，截至8月21日公司在中國經營528家酒館，全為直營店，其中在中國一綫、二綫及三綫城市酒館數量佔比分別為12.5%、56.1%及31.3%。截至今年3月底止首季，海倫司同店銷售額增長率達257.7%，同店日均銷售額達125.48萬元人民幣；期內收入達3.68億元人民幣，按年升4.9倍，虧損則擴大至7,633.2萬元人民幣，對比2020年首季為1,656.9萬元人民幣。

【新股IPO】先瑞達醫療6669明日掛牌暗盤潛水一手蝕5900元 超購近654倍 一手中籤率僅3%，【見下頁】



海倫司是次上市集資所得，預期將用於在未來三年開設新酒館；增聘人手及優化人力資源管理體系；投資於技術研發；強化品牌知名度；以及營運資金與一般企業用途。

【延伸閱讀】阿里巴巴9988：阿里績後大行評級目標價一覽

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正