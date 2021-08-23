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【新股IPO】內地連鎖酒館海倫司傳正啟動預路演 目標集資3億美元

股樓投資 19:46 2021/08/23

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消息指，內地連鎖酒館海倫司日前已通過上市聆訊，並於今日（23日）正式啟動上市前預路演，目標集資最多3億美元；中金公司為其獨家保薦人。

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根據海倫司初步招股文件顯示，截至8月21日公司在中國經營528家酒館，全為直營店，其中在中國一綫、二綫及三綫城市酒館數量佔比分別為12.5%、56.1%及31.3%。截至今年3月底止首季，海倫司同店銷售額增長率達257.7%，同店日均銷售額達125.48萬元人民幣；期內收入達3.68億元人民幣，按年升4.9倍，虧損則擴大至7,633.2萬元人民幣，對比2020年首季為1,656.9萬元人民幣。

【新股IPO】先瑞達醫療6669明日掛牌暗盤潛水一手蝕5900元 超購近654倍 一手中籤率僅3%，【見下頁】

海倫司是次上市集資所得，預期將用於在未來三年開設新酒館；增聘人手及優化人力資源管理體系；投資於技術研發；強化品牌知名度；以及營運資金與一般企業用途。

【延伸閱讀】阿里巴巴9988：阿里績後大行評級目標價一覽

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記者：張以正

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