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AIA支持港隊出戰東京殘奧 再贈送「香港摩天輪」門票  設大型屏幕讓市民向運動員留言打氣

理財智慧 19:36 2021/08/23

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為祝賀香港運動員剛締造歷來最佳成績，AIA早前免費贈送「香港摩天輪」門票予市民，與大眾一同分享這份喜悅，短短十日間接待了超過39,000人次。

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隨著東京殘疾人奧運會將於周二（24日）開幕，本屆將有24名港隊代表出戰多個殘疾運動員賽事， AIA再接再厲推出新一輪贈送「香港摩天輪」門票活動，並設置大型屏幕讓市民繼續向港隊代表留言打氣，延續對香港運動健將的支持與熱情，鼓勵他們在各項賽事中力拼。

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由2021年8月24日(星期二) 至9月5日(星期日)， AIA 將贈送「香港摩天輪」當日門票予大眾。有興趣市民可於「香港摩天輪」索取相關門票#。

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此外，於「盛夏摩天輪」活動中設置的大型屏幕將變成一幅巨型打氣留言板，市民可將對香港運動員的支持和鼓勵說話，於2021年8月26日或之前私訊至友邦香港的 Facebook 或Instagram專頁，相關內容有機會於8月31日起在該大型屏幕展示。

備註：
* AIA為「香港摩天輪」的獨家主要贊助商。
^ 該免費贈送「香港摩天輪」門票活動於2021年7月30日至8月8日期間進行。
# 「香港摩天輪」即日門票（「門票」）會被贈予於香港摩天輪網站（hkow.hk）註明之開放時間親身到訪摩天輪之人士（「訪客」）。是次免費贈送「香港摩天輪」門票活動並無設上限，而實際情況會因應摩天輪的可載客量﹑開放時間及防疫措施而定。訪客可於摩天輪售票處索取即日門票。如有任何更改，將於摩天輪的臉書專頁（www.facebook.com/hkowofficial）宣布。

 

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記者：陳詠妍

殘疾 門票 奧運會 運動員

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