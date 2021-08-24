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【高價招聘】vivo為自研ISP芯片　高價公開招聘芯片總監

科技 12:00 2021/08/24

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近日內地傳媒指出，vivo近期在招聘網站上，發布了多個與芯片研發相關的崗位，其中更以年薪180萬人民幣（約215萬港元）招攬芯片總監。( 圖片來源 : vivo官網）

近日有傳中國手機品牌vivo將推出自研ISP芯片，並將於vivo X70系列上搭載。為了專注研發新芯片，近日內地傳媒指出，vivo近期在招聘網站上，發布了多個與芯片研發相關的崗位，其中更以年薪180萬人民幣（約215萬港元）招攬芯片總監。

據內地媒體報道指，vivo近日正積極研發首款自家芯片，內部代號為「悅影」。該企更因此在中國招募平台BOSS發布職位招聘，其中「芯片總監」一職，薪資條件為年薪144萬至180萬人民幣（約172.6萬至215.7萬港元）。

據資料顯示，芯片總監主要負責ISP芯片，應試者必需了解最新趨勢，且要能分析最新圖像處理、機器視覺及人工只能演算法等技術，且要能制定ISP短、長期技術規劃與研發方向。

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除芯片總監一職，vivo也發布「芯片技術規劃專家」等多個與芯片相關職位，工作內容主要圍繞ISP技術，如ISP架構設計、研發、測試等。工作地點則位於上海與深圳兩地，具體分工內容還不得而知。

事實上，vivo執行副總裁胡柏山曾表示，vivo早在2018年初就開始思考深度參與到芯片SoC設計，並因此招聘了大量芯片領域的人才。vivo在2019年亦提交了兩個芯片商標申請，分別為「vivo SOC」和「vivo chip」，這兩個商標覆蓋的產品類別包括中央處理器、調制解調器、計算機芯片等一系列和處理器有關的產品。而值得一提的是，胡柏山亦等透露，vivo將會建立300至500人的芯片團隊，但該芯片團隊並非研發純芯片。

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責任編輯：張凱琳

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