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【美股分析】三原因將現快閃型經濟衰退 美銀指不利美股下半年走勢

股樓投資 22:44 2021/08/23

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經濟復甦是刺激股市上升的主要原因，但在Delta變種新冠病毒下，近日經濟數據遜於預期，美銀策略師上周五（）便列出三大原因，今年或會出現「快閃式經濟衰退」，即經濟產出短暫且突然的下降。

【美股知識】什麼是盤前盤後？又有什麼要留意?

首先是孳息曲綫趨平，自首季結束以來，10年期和2年期國債孳息利率差已從 1.59 個百分點降至 1.02 個百分點，意味即使通脹上升，但未來經濟仍會減弱; 其次是反映經濟需求的大宗商品價格一直下降，如原油及銅價便由今年高峰分別下跌16%和13%；第三是經濟周期敏感度較強的小型企業受創，羅素2000指數自3月中旬以來達到史上高峰，已下跌了近 8%。

美銀首席投資策略師Michael Hartnett 認為，經濟放緩後，製造業將首當其衝，衡量製造業活動的ISM指數顯示，今年初的增長年率近 50%，為2011年以來最高，但此後該增長率下降至只有10%，且可能在10月前會返回到負值。而據美銀數據顯示，製造業活動減弱將對股市不利，尤其是ISM製造業指數的增長率變化與標普500指數的變動密切相關，故他認為美股下半年將錄得負回報。

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敏感 銅價 投資策略 遜於預期 經濟衰退 商品 經濟 指數 美股 標準普爾500指數

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