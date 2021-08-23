【理財智慧】新手投資衍生工具（三）反向ETF是跌市的水泡？

ETF (Exchange-Traded Fund)，即交易所買賣基金，顧名思義，就是可以在聯交所上市和買賣，買賣程序和花費與一般股票類似，只不過買的不是個別股票，而是基金，當指數愈升，則回報愈高。但回到本篇主要介紹的是反向ETF，又稱為 Inverse ETF、Short ETF或Bear ETF，反向ETF顧名思義，投資目標是取得與相關指數表現反向的回報。

一、反向ETF的回報

香港目前只有1倍或2倍槓桿的反向ETF，回報不難計算。1倍槓桿（-1x）的反向ETF，相關指數當日下跌5%的話，該反向ETF理論上就會升5%。而2倍槓桿（-2x）的反向ETF，相關指數當日下跌5%，該反向ETF理論上就會升10%。舉例說，恒指單日每跌1%，反向FI南方恒指（07300）價值理論上會升1%。部分反向ETF更是槓桿產品，以兩倍做淡恒指的FI2南方恒指（07500）為例，恒指每跌1%，其股價理論上則會升2%。

二、反向ETF的風險

反向ETF是以投機及對沖為主要目標，不適合長期持有。因為長期而言，股市會因為全球貨幣供應不斷增加而上升，如果指數長期看升，反向ETF就沒有長期投資的價值。

三、反向ETF是一般ETF的相反？

反向ETF雖可用作對沖，但如果以為只要指數下跌，反向ETF就一定會賺錢，那可就大錯特錯了。由於反向ETF運用股指期貨、互換合約等投資工具，加上要最大限度地跟蹤目標指數，因此內在交易成本一般較ETF高，因此持有時間越長，成本亦會越高，最終也就有可能影響實際回報。

總而言之，反向ETF並不完全就是正向ETF的相反，入市前應要考慮內在交易成本等因素，並了解如追蹤誤差等風險。投資者應多做點功課，做好「先求知，再投資」，就有可能實現更理想的收益。

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編輯 : 龍紀瑩