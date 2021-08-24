英國庇護逾4萬難民 多獲安排居住最貧窮地區（附地區列表）

西方部隊撤軍阿富汗，亦協助當地民眾撤離阿富汗。英國接收部分逃離阿富汗的難民，但難民及尋求庇護者的住宿問題引起關注。《衛報》 分析指，獲英國內政部承認的難民當中，為數不少居住在英國最貧窮的地區。政府甚至安排他們入住貧窮地區的酒店，而住宿開支貴過普通分租寓所兩倍。

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《衛報》分析指，英國內政部為44,825名尋求庇護的難民提供基本保障，其中4分之1人分別獲安排居住在10個地區，但當中有9個屬於英國最貧困地區。分析顯示，有約42%尋求庇護者獲安置在英格蘭北部地區，只有6.5%安置在英格蘭南部。在英格蘭南部人口當中，每1萬人約有1名屬難民；而在英格蘭西北部，每1萬名有12人屬難民、東北部更是每1萬人就有16人為難民。

難民主要居住地區

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難民獲安置居住的10大城市 難民人口比率（每1萬名市民） 格拉斯哥（Glasgow） 59 米杜士堡（Middlesbrough） 38 加的夫(Cardiff) 36 羅奇代爾(Rochdale) 34 哈特爾浦（Hartlepool） 34 特倫特河畔斯托克 （Stoke-on-Trent） 34 斯旺西（Swansea） 32 蒂斯河畔斯托克頓（Stockton-on-Tees） 30 巴金-達格納姆區（Barking and Dagenham） 29 蓋茨黑德（Gateshead） 29

事實上，地方政府有權否決內政部在當地安置尋求庇護人士的請求，最終導致只有部分地區安置收留難民。在去年3月有關尋求難民住宿的高等法院案件中，有高級公務員敦促政府取消地方政府的否決櫂，讓更多地區能出一分力，收留並安置獲庇護人士。

公務員提交的意見書指出，如果有更多地區接收尋求庇護者和難民，長遠可確保有足夠的住宿供應。

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不過，政府官員並未聽從建議，反而選擇安排難民居住酒店，酒店住宿費甚至是普通分租寓所租金的3倍，引來國內民眾批評。大曼徹斯特市長貝安德（Andy Burnham） 要求當局立即解釋做法，向民眾交代。

貝安德批評政府官員拒絕聆聽有效提議，只希望安排難民到英國最貧困的地區居住，來解決大批難民的問題。貝安德續指，大曼徹斯特願意為難民安排住宿，並呼籲其他地區同樣伸出援手。分析指，隨著英國陸續接收阿富汗難民，預計該國未來5年內會接收約2萬名阿富汗人，如何安置大批難民將成為英國即將面對的問題。

責任編輯：郭麗明