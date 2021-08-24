  • 30°C
香港時間 : 2021824日 (二) 12:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國庇護逾4萬難民 多獲安排居住最貧窮地區

環球社會熱點 11:09 2021/08/24

分享：

西方部隊撤軍阿富汗，亦協助當地民眾撤離阿富汗。英國接收部分逃離阿富汗的難民，但難民及尋求庇護者的住宿問題引起關注。《衛報》 分析指，獲英國內政部承認的難民當中，為數不少居住在英國最貧窮的地區。政府甚至安排他們入住貧窮地區的酒店，而住宿開支貴過普通分租寓所兩倍。

普京反對鄰國安置阿富汗難民 憂武裝分子潛入俄羅斯 【下一頁】

《衛報》分析指，英國內政部為44,825名尋求庇護的難民提供基本保障，其中4分之1人分別獲安排居住在10個地區，但當中有9個屬於英國最貧困地區。

難民主要居住地區
＊米杜士堡（Middlesbrough），位於英格蘭東北部／加的夫（Cardiff），威爾士首府／羅奇代爾（Rochdale），位於英格蘭西北部，為大曼徹斯特區最大城鎮／格拉斯哥（Glasgow），蘇格蘭最大城市／巴爾金－戴根納姆（Barking & Dagenham），英國政府安排難民居住的10個地區中，唯一位於英格蘭南部。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

事實上，地方政府有權否決內政部在當地安置尋求庇護人士的請求，最終導致只有部分地區安置收留難民。在去年3月有關尋求難民住宿的高等法院案件中，有高級公務員敦促政府取消地方政府的否決櫂，讓更多地區能出一分力，收留並安置獲庇護人士。

公務員提交的意見書指出，如果有更多地區接收尋求庇護者和難民，長遠可確保有足夠的住宿供應。

G7開會商討阿富汗危機 英國擬推動制裁塔利班 (第二版) 【下一頁】

不過，政府官員並未聽從建議，反而選擇安排難民居住酒店，酒店住宿費甚至是普通分租寓所租金的3倍，引來國內民眾批評。大曼徹斯特市長貝安德（Andy Burnham） 要求當局立即解釋做法，向民眾交代。

貝安德批評政府官員拒絕聆聽有效提議，只希望安排難民到英國最貧困的地區居住，來解決大批難民的問題。貝安德續指，大曼徹斯特願意為難民安排住宿，並呼籲其他地區同樣伸出援手。

責任編輯：郭麗明

相關文章

賀錦麗訪東南亞首站 與新加坡達成多項協議
2021/08/23
賀錦麗訪東南亞首站 與新加坡達成多項協議
塔利班政治宣傳 模仿二戰美軍硫磺島升旗照
今日
塔利班政治宣傳 模仿二戰美軍硫磺島升旗照
喀布爾機場槍戰1死3傷 包括阿富汗安全部隊成員
2021/08/23
喀布爾機場槍戰1死3傷 包括阿富汗安全部隊成員
【輝瑞疫苗】美國全面批准使用 強制員工打針企業料增加（第二版）
2021/08/23
【輝瑞疫苗】美國全面批准使用 強制員工打針企業料增加（第二版）
新西蘭增35宗本土個案 全國延長封城至周五
2021/08/23
新西蘭增35宗本土個案 全國延長封城至周五

你可能感興趣

賀錦麗訪東南亞首站 與新加坡達成多項協議
18:56 2021/08/23
賀錦麗訪東南亞首站 與新加坡達成多項協議
塔利班政治宣傳 模仿二戰美軍硫磺島升旗照
今日 08:05
塔利班政治宣傳 模仿二戰美軍硫磺島升旗照
喀布爾機場槍戰1死3傷 包括阿富汗安全部隊成員
19:36 2021/08/23
喀布爾機場槍戰1死3傷 包括阿富汗安全部隊成員
移民 內政 人口 阿富汗 曼徹斯特 英國

上一篇文章

東京殘奧開幕 阿富汗國旗照出場

下一篇文章

塔利班警告勿延後撤離死線 美國已撤走近5萬人

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

特朗普只因呼籲一件事 遭台下侵粉狂噓
特朗普只因呼籲一件事 遭台下侵粉狂噓
阿富汗難民潮恐湧歐洲 土耳其希臘落閘拒收
阿富汗難民潮恐湧歐洲 土耳其希臘落閘拒收
阿富汗貨幣貶值恐買唔到麵包 經濟料萎縮兩成
阿富汗貨幣貶值恐買唔到麵包 經濟料萎縮兩成
新型冠狀肺炎全球疫情（08月24日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月24日 時間12:00）
喀布爾機場人踩人意外 母哭訴2歲愛女慘死
喀布爾機場人踩人意外 母哭訴2歲愛女慘死
莫里森承認澳洲難「清零」考慮7成人打完針解封
莫里森承認澳洲難「清零」考慮7成人打完針解封