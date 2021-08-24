英國庇護逾4萬難民 多獲安排居住最貧窮地區

西方部隊撤軍阿富汗，亦協助當地民眾撤離阿富汗。英國接收部分逃離阿富汗的難民，但難民及尋求庇護者的住宿問題引起關注。《衛報》 分析指，獲英國內政部承認的難民當中，為數不少居住在英國最貧窮的地區。政府甚至安排他們入住貧窮地區的酒店，而住宿開支貴過普通分租寓所兩倍。

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《衛報》分析指，英國內政部為44,825名尋求庇護的難民提供基本保障，其中4分之1人分別獲安排居住在10個地區，但當中有9個屬於英國最貧困地區。

難民主要居住地區

＊米杜士堡（Middlesbrough），位於英格蘭東北部／加的夫（Cardiff），威爾士首府／羅奇代爾（Rochdale），位於英格蘭西北部，為大曼徹斯特區最大城鎮／格拉斯哥（Glasgow），蘇格蘭最大城市／巴爾金－戴根納姆（Barking & Dagenham），英國政府安排難民居住的10個地區中，唯一位於英格蘭南部。

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事實上，地方政府有權否決內政部在當地安置尋求庇護人士的請求，最終導致只有部分地區安置收留難民。在去年3月有關尋求難民住宿的高等法院案件中，有高級公務員敦促政府取消地方政府的否決櫂，讓更多地區能出一分力，收留並安置獲庇護人士。

公務員提交的意見書指出，如果有更多地區接收尋求庇護者和難民，長遠可確保有足夠的住宿供應。

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不過，政府官員並未聽從建議，反而選擇安排難民居住酒店，酒店住宿費甚至是普通分租寓所租金的3倍，引來國內民眾批評。大曼徹斯特市長貝安德（Andy Burnham） 要求當局立即解釋做法，向民眾交代。

貝安德批評政府官員拒絕聆聽有效提議，只希望安排難民到英國最貧困的地區居住，來解決大批難民的問題。貝安德續指，大曼徹斯特願意為難民安排住宿，並呼籲其他地區同樣伸出援手。

責任編輯：郭麗明