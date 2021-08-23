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【有相睇】買家蜂擁撲高層放盤　Yoho Midtown同座同室單位　相隔一月再創新高

股樓投資 19:06 2021/08/23

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二手樓價於8月中破頂，雖然其後稍為回軟，但整體市況仍極旺，新界西北表現更亮眼，元朗Yoho Midtown有高層單位於一個月內相繼打破樓價紀錄。美聯林建文表示，元朗Yoho Midtown一個高層2房戶以963.8萬元獲換樓客承接，創同類單位成交價新高，極速打破上月960萬元高位。

剛成交單位Yoho Midtown 9座高層F室，實用面積約534平方呎，屬兩房間隔，附露台，向北享內園景。據了解，買家為同區換樓客，鍾情區內交通及生活配套，加上上址景觀開揚，可承造較高按揭，參考同類單位上月以960萬元成交，睇樓數次後決定追價入市。原業主叫價約970萬元放售，雙方議價後終以963.8萬元成交，折合實用呎價約18,049元。

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代理指，上月以960萬元成交的單位正處於是次963.8萬成交單位的樓下一層，短短一個月內，同則同向之單位樓價再以0.03%升幅破屋苑紀錄。

資料顯示，原業主於2010年3月以約408.1萬元購入上述物業，是次轉手帳面賺約555.7萬元，物業升值約1.4倍。

延伸閱讀︰

揚海兩房示範單位　拆牆變特大客廳　打造愜意工作空間【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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