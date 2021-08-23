【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒

是次要介紹的單位是柴灣峰華村一個30年樓齡，373呎的公屋單位。用了約40萬裝修，業主是一對40多歲的夫婦，單位是早年透過「租者置其屋計劃」買入。這對夫婦在這單位居住多年，是次裝修除了希望把單位翻新一番外，最主要是希望由原本的一房變為兩房，使兩人都可以擁有各自的私人空間。

單位整體風格是輕工業風，以黑、白、灰三種色調為主調。而訂製的櫃子則使用「生態板」造出水泥紋的效果，型格得來又帶點特色。由於男戶主熱愛模型，刻品設計有限公司的設計師Don特意安裝了兩組玻璃展示櫃，一組直立，一組吊櫃，讓男戶主的珍藏得以展示。直立玻璃展示櫃前更裝上戶主的「私家射燈」，把「魔法陣」投射到地板，成為單位的一大亮點。

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Don為了在這三百多呎的單位隔出兩房，可說是「偷盡空間」。在兩間睡房中，都設有大衣櫃和儲物櫃，還增設地台，儲物空間大增。

由於更改間隔後會阻礙陽光進入客廳，所以Don就在兩間睡房安裝了「可變色玻璃趟門」，戶主可一鍵把玻璃從霧化效果切換到透明效果，讓陽光射入客廳，增強採光度，而戶主在房間活動時又可以切換到霧化效果，保障私隱。

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新式的單位是會把渠管接駁到外牆，但這個單位是把廁所放在單位的中心位置，於是所有渠管都集中在一條大柱再通往樓下，廚房與廁所形成一個U型位置，導致廚房門口位置較為狹窄，所以Don決定把廚房門拆除並改為開放式廚房，加強空間感。

另外，浴室的設計延續客廳的工業風，以黑白色為主調，浴室最大的特色則有別於一般公屋，由於廁所的空間不大，故採用「日式浴缸」，日式浴缸較一般浴缸深，同時亦比較節省位置，可讓戶主在忙碌一整天後，在浴缸泡個澡，舒緩一天的疲勞。

圖片由 刻品設計有限公司 提供

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責任編輯：黃苑筠