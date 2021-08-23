【港股追蹤】藥明生物中期純利增1.5倍超預期 訂單總量大增逾三成 績前急升7%

藥明生物（02269）收市後公布中期業績，期內營業額按年升126.7%至近44.1億元（人民幣，下同）；純利增150.3%至18.4億元，其升幅較早前盈喜預期的135%高；每股盈利為0.44元，不派中期息。藥明生物全日急升7.3%，報113元，成交23.3億元。

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上半年內，集團的訂單總量（包括未完成服務訂單及未完成潛在里程碑付款訂單）按年增長31.7%至124.7億美元；當中，未完成服務訂單按年增25.2%至72.3億美元；而未完成潛在里程碑付款訂單按年增41.9%至52.3億美元。

期內，集團毛利增逾1.9倍至近23億元，毛利率按年提升11.6個百分點至52.1%；經調整純利按年增163%至17.7億元。

由於集團大部份研發項目都是下半年才展開，故上半年集團研發開支按年減7.2%至約1.15億元。上半年內共新增兩個商業化項目，而達後期（第III期）臨床開發階段的產品由去年同期的28個，增至32個。

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