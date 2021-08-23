賀錦麗訪東南亞首站 與新加坡達成多項協議

▲ 賀錦麗與新加坡總理李顯龍宣布達成多項協議。

美國副總統賀錦麗周日（22日）訪問新加坡，希望加深美國與東南亞國家夥伴關係。賀錦麗表示美國目前專注疏散滯留阿富汗的美國公民，新加坡承諾協助撤僑行動。另外，賀錦麗與新加坡總理李顯龍宣布達成多項協議。

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賀錦麗（Kamala Harris）上任後首度出訪東南亞，周日抵達首站新加坡後，先與新加坡總統哈莉瑪（Halimah Yacob）及總理李顯龍會面。

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美國總統拜登（Joe Biden）因撤軍阿富汗的決定遭到外界批評。賀錦麗在與李顯龍的聯合記者會上表示，美國會有時間分析撤軍阿富汗之後發生的事。她強調美國目前應該專注疏散美國公民、曾與美國合作或婦孺等容易受到襲擊的阿富汗人。

李顯龍亦表示，新加坡不希望阿富汗再次成為恐怖主義的中心，又稱新加坡已承諾提供運輸機協助美國在阿富汗的撤僑行動。

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兩國於周一（23日）達成多項協議，包括通過於新加坡輪換部署美國P-8飛機和瀕海戰鬥艦、擴大在金融部門、軍事領域的網絡安全合作，並加強在網絡威脅方面的資訊交流。

兩國也同意啟動建立供應鏈的對話，建立合作夥伴關係來對抗新冠肺炎疫情及為未來可能出現的疫情做準備。

賀錦麗同時表示今次行程的目標，是加強美國與新加坡及東南亞地區的長久關係，並加深自由開放印度太平洋地區的遠景。

李顯龍就回應指，新加坡怎樣看美國於東南亞地區的決心和承諾，將取決美國未來會做甚麼、如何在該地區重新定位、如何吸納盟友和合作夥伴。

責任編輯：鄭錦玲