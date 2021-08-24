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MIRROR稱霸廣告界 12子年初至今接拍逾百廣告 專家曾錦強：廣告現象史無前例 對業界卻存在重大打擊

理財智慧 17:30 2021/08/24

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要數到香港最當紅的藝人，人氣男團 MIRROR認第二，相信沒有人敢認第一。 於2018年11月出道的MIRROR，成軍未夠3年，於最近數月突然爆紅，各大品牌也爭相找他們拍廣告做宣傳。

MIRROR令沉悶達十多年的香港樂壇再次活起來，也令更多香港人重新聽廣東話歌，也支持本地歌手，更吸引一班粉絲走出來消費，以支持自己偶像代言的產品。The Bees創辦人及CEO曾錦強，於廣告界打滾達30年的他，也坦言MIRROR引發的廣告文化，是前所未見的，惟他認為市場有大量廣告也由他們作代言，對廣告業來說並不健康。

【iM人物專訪】粉絲為偶像一擲千金 廣告業界紅人拆解MIRROR現象，詳見【下一頁

曾錦強是廣告界的行尊，於行內甚具知名度。在創業前，他於全球最大媒介廣告公司GroupM香港區的CEO，統領近300名員工，他在該公司工作的10多年間，公司的盈利也大幅增長了60多倍。及至2012年他毅然辭職，並成立個人廣告服務公司The Bees Group，9年間公司已擴展至有23家子公司，擁有約155位員工。盡管面對疫情，公司今年上半年的營業額按年上升了30%至40%，創下新高紀錄，盈利更有倍數增長，目前營業額已較2019年疫情前高出10%，足見他的厲害。

作為廣告人，曾錦強分析MIRROR當紅的原因，是集結天時，地利及人和。究竟MIRROR有何4大爆紅因素?

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同時，他也認為ViuTV功不可沒，「我覺得ViuTV的《全民造星》，跟以往的電視節目有所不同，強調實況娛樂。以往大台舉行的歌唱比賽，比賽後就完結。反觀ViuTV會有很長的鋪排，會帶着參賽者一起走，參賽者的整個追夢過程也如實報道出來，他們造星的能力很強。」

今年初以來經濟好轉，市場上各大品牌蜂擁找MIRROR拍廣告，品牌於廣告費方面的支出也更闊綽。曾錦強坦言，現時的情況真的十分誇張，「就算是以前『四大天王』（九十年代初香港最受歡迎的四名男歌手：張學友、劉德華、黎明、郭富城）的時期，也沒有可能所有廣告也是由四大天王包辦，現時廣告界的情況並不是一個健康的現象。」

MIRROR紅透半邊天 粉絲遍及各年齡層 一文看清12位鏡仔如何雄霸廣告界，詳見【下一頁

他解釋，品牌找MIRROR的原因，就是品牌見到用了他們作代言人後，生意可以有所增加，故一窩蜂走去用MIRROR賣廣告。「對品牌來說，短期的銷售額可能因而增加，但這不能將品牌跟粉絲的關係建立起來。如果未來該品牌沒有再找明星作代言，粉絲可能不會再買這個品牌，因此長期來說的幫助不大，只有短期上的刺激。」從另一個角度看，MIRROR的出現並沒有創造需求，整個商業或零售市場的收益不會因為MIRROR的代言而增加，「有可能發生的，就是由他們代言的品牌吞食了其他同類品牌的市場佔有率。」

但對廣告業而言卻存在重大打擊，「無論你的創意有多好，效果都及不上用一個明星作代言的影響大。同時藝人的時間有限，那麼多品牌找MIRROR，供求效應下，惟有是價高者得，他們的代言費用就不斷被拉高，這情況下廣告公司可以賺的錢反而是少了。因為客戶的預算有限制，代言人的價錢高了，客戶留作讓廣告公司去做創意、製作廣告的支出比例當然少了。」

【九龍灣街坊必睇】MIRROR Anson Kong都捧場 「TASTE」x「FRESH新鮮生活」開首間聯乘概念超市 打造2萬呎九龍購物新地標，詳見【下一頁

現值得留意的，當一個又一個的品牌由MIRROR及ERROR代言，市場會否出現厭倦的情況？曾錦強直言，他作為廣告人，自己也有這一個感覺。「我在廣告行業那麼多年，這是獨有的現象來的，我相信下半年的情況會有所改善。隨着他們的廣告費愈升愈高，我相信未必有那麼多的品牌能夠應付到廣告費。同時我相信奧運後，市場上會多了一班運動明星可以拍廣告，故相信這會沖淡現在的效應。下半年的廣告市場不會如上半年一般癲狂，熱潮已經過去了，我相信下半年會有很多運動明星的廣告。」

曾錦強指，運動員也很懂得利用社交媒體，加上香港隊在奧運的表現十分理想，相信未來有很多品牌會找他們拍廣告。他解釋，他們的特質跟品牌強調的特色其實有關係，如講求速度、力量、反應、專注力及毅力等，這些特質品牌也很喜歡。

同場加映：【iM會客室】恒指反彈望25800 捕捉轉勢股

 

以上內容節錄自第721期《iMoney Focus》封面故事。

 

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記者：陳詠妍

電視台 廣告 疫情 Mirror 廣告 曾錦強 ViuTV
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