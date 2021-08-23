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【業績│零售股】恒基發展半年純利減少38%中期息1仙　下半年開設5間「C生活」實用家品店及1間UNY

股市 18:48 2021/08/23

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UNY籌備於11月，於將軍澳新都城中心二期開設一間全新超級市場。

恒基發展 （00097） 上半年純利減少38%至3000萬元，主要由於期內未有如去年同期若干業主提供的租金寬免，以及政府「保就業」計劃所提供的工資補貼合共2100萬元所致。中期息維持1仙。恒發主席李家誠指，千色Citistore將繼續落實開店計劃，目標是於下半年開設五間「C生活」實用家品專賣店。其中兩間已於7月於屯門及長沙灣開業。至於UNY則籌備於11月，於將軍澳新都城中心二期開設一間全新超級市場。

恒地半年基礎盈利增長51%，詳見【下一頁】

由於本地疫情轉趨緩和，千色Citistore上半年自營貨品連同特許及寄售專櫃的總銷售款額增加5%，千色 Citistore 銷售自營貨品收入增加6%至2億元，毛利率則由於業內割價競爭劇烈而輕微下降至32%。

由於本地疫情轉趨緩和令多項防控措施得以逐步放寬，市民因此減少到超市購買食物及日用品。UNY旗下兩間附設超級市場之百貨公司（即APITA及UNY樂富店）同店銷售跌7%。計及去年6月開業的UNY元朗店之新增貢獻，UNY上半年自營貨品連同寄售專櫃的總銷售額則增加2%。

恒發上半年來自千色Citistore及UNY的綜合稅後盈利貢獻合共為2800萬元。

相關文章：【業績│零售股】bossini全年虧損收窄至1.55億元 同店銷售插18%

相關文章：【業績│地產股】太古地產半年基本溢利增長兩成、中期息升3%至0.31元　零售物業租金收入減12%

 

港股 傳統經濟股 業績公布 超市 補貼 李家誠 純利 同店銷售 新都城中心 Metro City Plaza 恒基發展（00097）

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