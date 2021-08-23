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【Android】用戶注意！　Google將停止Android Auto手機服務

科技 18:48 2021/08/23

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Google 日前宣布，最新版本的 Android 系統 Android 12 將停止支援 Android Auto，而部分 Google 用戶將無法在手機上繼續使用該功能，取而代之的是 Google Assistant 駕駛模式（Google Assistant Driving Mode）。

又一車用娛樂裝置將會消失。Google 日前宣布，最新版本的 Android 系統 Android 12 將停止支援 Android Auto，而部分 Google 用戶將無法在手機上繼續使用該功能，取而代之的是 Google Assistant 駕駛模式（Google Assistant Driving Mode）。

【Google手機】將成絕版！ Google透露兩款中階5G手機將停產

Android Auto 是將手機連接至汽車的車內娛樂裝置的 APP，可以讓用戶以較大的螢幕使用 Google Maps、聽音樂等功能。對於車上沒有娛樂系統的用戶，Android Auto 也有提供一個Android Auto for Phone Screens 的 APP，讓用戶直接在手機上操作專屬的車輛介面。不過，Google 早前就表示這只是個暫時性方案，未來會以其他的方式取代。

早前部份試用 Android 12 的 Pixel 用戶已經收到通知，表示 Android Auto 現在「僅供車上的螢幕使用」，並且建議他們試用 Google 助理的行車模式。

【加密貨幣】涉以訂閱、點擊廣告詐騙？Google Play下架8款虛擬挖礦Apps 

【Tesla】Tesla開發機械人Tesla Bot 配合AI軟硬件架構打造

記者：廖淑瑩

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