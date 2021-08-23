  • 30°C
香港時間 : 2021823日 (一) 19:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

為裝修不惜買低層　講價只獲減2萬都照殺　康怡花園898萬沽

股樓投資 18:46 2021/08/23

分享：

低層單位普遍有噪音問題、開揚景觀欠奉等缺點，因此樓價也比較低，有業主就為吸引買家，將單位連裝修「打包」出售，仍賣到理想造價。美聯物業蕭俊健表示，鰂魚涌康怡花園一個526實呎戶由同區客承接，買家正是鍾情單位連裝修。

    點擊圖片放大
    +2

蕭俊健稱，剛成交的康怡花園為C座低層15室單位，實用面積約為526平方呎，兩房間格，望園景。單位原開價900萬元，區內買家認為銀碼吸引，輕微議價後以898萬元成交，折合實用呎價約為17,072元。

原業主於2010年1月以約361.8萬元購入上述物業，是次轉售帳面獲利約536.2萬元，物業升值約148%。

延伸閱讀︰

揚海兩房示範單位　拆牆變特大客廳　打造愜意工作空間【下一頁

    點擊圖片放大
    +15
    +14

同場加映︰【溫股知新】恒指跌破支持 低撈醫藥股？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝昕蕎

相關文章

揚海兩房示範單位　拆牆變特大客廳　打造愜意工作空間
今日
揚海兩房示範單位　拆牆變特大客廳　打造愜意工作空間
【有相睇】外望山海雙景　緻藍天劈價75萬沽　仍創新高
今日
【有相睇】外望山海雙景　緻藍天劈價75萬沽　仍創新高
【樓市現象】公司客月花13800　租306呎開放式單位　予外籍員工居住
今日
【樓市現象】公司客月花13800　租306呎開放式單位　予外籍員工居住

你可能感興趣

揚海兩房示範單位　拆牆變特大客廳　打造愜意工作空間
今日 17:49
揚海兩房示範單位　拆牆變特大客廳　打造愜意工作空間
【有相睇】外望山海雙景　緻藍天劈價75萬沽　仍創新高
今日 18:07
【有相睇】外望山海雙景　緻藍天劈價75萬沽　仍創新高
【樓市現象】公司客月花13800　租306呎開放式單位　予外籍員工居住
今日 18:00
【樓市現象】公司客月花13800　租306呎開放式單位　予外籍員工居住
二手市場 私人屋苑 康怡花園 鰂魚涌

上一篇文章

【買樓理財】公務員看好香港樓市　595萬投資深水埗細價樓

下一篇文章

【阿里巴巴9988】阿里雲涉泄露用戶資料遭投訴 回應稱已按當局要求整改
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【公屋裝修】花34萬裝修385呎清水樓 為顧及兩女長大後私隱 房間平衡設計方便一分為二
【公屋裝修】花34萬裝修385呎清水樓 為顧及兩女長大後私隱 房間平衡設計方便一分為二
【職場熱話】老闆「風水魚」被餵飼突然死亡 機智同事一句話輕鬆解釋 網民：轉數很快
【職場熱話】老闆「風水魚」被餵飼突然死亡 機智同事一句話輕鬆解釋 網民：轉數很快
麥當勞推MIRROR三子姜濤、Anson Lo、Edan「籃神卡」 隨麥當勞App電子優惠券送出　
麥當勞推MIRROR三子姜濤、Anson Lo、Edan「籃神卡」 隨麥當勞App電子優惠券送出　
涉違規採集信用信息　5家內銀被央行罰款
涉違規採集信用信息　5家內銀被央行罰款
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【九龍灣街坊必睇】MIRROR Anson Kong都捧場 「TASTE」x「FRESH新鮮生活」開首間聯乘概念超市 打造2萬呎九龍購物新地標
【九龍灣街坊必睇】MIRROR Anson Kong都捧場 「TASTE」x「FRESH新鮮生活」開首間聯乘概念超市 打造2萬呎九龍購物新地標