為裝修不惜買低層　講價只獲減2萬都照殺　康怡花園898萬沽

低層單位普遍有噪音問題、開揚景觀欠奉等缺點，因此樓價也比較低，有業主就為吸引買家，將單位連裝修「打包」出售，仍賣到理想造價。美聯物業蕭俊健表示，鰂魚涌康怡花園一個526實呎戶由同區客承接，買家正是鍾情單位連裝修。

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蕭俊健稱，剛成交的康怡花園為C座低層15室單位，實用面積約為526平方呎，兩房間格，望園景。單位原開價900萬元，區內買家認為銀碼吸引，輕微議價後以898萬元成交，折合實用呎價約為17,072元。

原業主於2010年1月以約361.8萬元購入上述物業，是次轉售帳面獲利約536.2萬元，物業升值約148%。

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