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【電腦節2021】電腦通訊節今閉幕   人流減惟整體銷售額不跌反升 

商業 19:00 2021/08/23

分享：

「香港電腦通訊節2021」今屆人流較預期下跌約兩成，然而，展商整體生意額上升一成至3億3千萬。 

一連四天的「香港電腦通訊節2021」今日（23日）結束。大會公布，由於疫情關係，今屆人流較預期下跌約兩成。然而，展商銷售額不跌反升，整體生意額上升一成至3億3千萬。 

【電腦節2021】「在家工作」銷售效應已過　參展商表示電腦生意額回落

今屆逾200家廠商參展，佔地超過800個攤位。 大會表示，由於疫情關係，政府將入場人數上限減少至五成，人流數字較大會預期下跌約兩成約50萬人次。不少展商較早前預期生意會較上屆遜色，然而，受惠於政府及大會推出的雙重消費券計劃，港人不能外遊，積存了大量購買力，加上展商各自推出的優惠折扣，現場銷售額不跌反升，整體生意額上升一成至3億3千萬，部份參展商更上升兩至三成。 
 
大會詢問了部份展商，漢科、Belkin、Cyberpro、Western Digital 及 Linksys等表示生意不俗，較上屆有所增加。Momax今年推出全新智能家居產品，加上會場優惠吸引大量市民購買，生意額逆市上升超過兩成；至於Logitech、Centralfield、Nexstgo及Sandisk則表示與上屆生意差不多。 
 
同時，大會透過填問券換禮物，收集了約四千份回應。近八成人士都想入場購買優惠產品、觀賞最新科技產品則佔三成半。近七成受訪者認為電腦節產品較坊間便宜，九成人表示來年會再次參觀電腦節。

【電腦節2021】電腦節人流大減？　電腦節展商積極推銷（多圖）

責任編輯：蘇穎琪

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