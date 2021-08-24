塔利班政治宣傳 模仿二戰美軍硫磺島升旗照

塔利班重掌阿富汗政權後，多番作政治宣傳。塔利班近日發布一張宣傳照，顯示塔利班士兵身穿美軍制服，如二戰經典美軍硫磺島升旗照一般，準備插上塔利班白底黑字旗。圖片在社交媒體上廣為流傳，不少美國人對此感到憤怒。

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美媒《海軍陸戰隊時報》（Marine Corps Times）指，照片中的塔利班士兵隸屬精英突擊隊Badri 313 部隊。數名塔利班士兵模仿二戰美軍硫磺島升旗照，作出同樣準備插旗姿勢，但手持旗幟卻是塔利班白底黑字旗。

Twitter流傳塔利班擁有美軍裝備圖片

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照片中的塔利班士兵的一身裝束，包括美式迷彩軍服、軍靴，身上亦配有軍事裝備及夜視鏡。塔利班近日亦有發放同類照片，顯示其他士兵配有美式先進裝備。《紐約時報》報道，塔利班目前已擁有包括上月交付喀布爾的7架全新直升機、60萬支突擊步槍、2,000量裝甲車及40架軍機。

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美國官員估計，美國在2002年至2017年期間，向阿富汗政府提供價值280億美元（約2,184億港元）的軍備。美國白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）承認，當局未完全了解軍備去向，但肯定有相當數目落入塔利班手中。

塔利班宣傳照在社交平台Twitter上廣為流傳，有美國網民認為照片使人「厭惡及困擾」（disgust and bother）。塔利班模仿的原圖攝於1945年，逾6,500名美國士兵在硫磺島戰役中犧牲，超過2萬人受傷。硫磺島戰役出名艱苦，美日雙方共作戰36日。

責任編輯：李俊儀