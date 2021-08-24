【業績｜京東系】京東物流上半年經調整虧損15億人幣　股價彈逾4%

▲ 京東物流（02618）上半年非國際財務報告準則虧損15億元人民幣

京東物流 （02618） 公布，上半年非國際財務報告準則虧損15億元（人民幣．下同），去年同期虧損19.8億元；不派中期息。期內，股東應佔虧損153.6億元，去年同期盈利6.5億元，虧損主要由於可轉換可贖回優先股公允價值變動128.4億元。

京東物流股價現升4.4%，最新報26.05元。同系京東健康再反彈，現升11.22%，最新報71.35元。

京東次季經調整純利與收入齊勝預期 股價升8%【下一頁】

期內，收入增長53.7%至484.7億元，主要由一體化供應鏈客戶收入增加29.6%，及來自其他客戶收入增加164.8%所驅動。

期內，毛利率由去年同期的12.9%大降至3.7%，因新冠疫情相關政府支持優惠減少，及公司去年下半年致力加強和擴大物流網絡，包括增加運營人員數量、倉庫面積、綜合運輸線路數量及其他物流基礎設施所致。

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編輯：區嘉俊