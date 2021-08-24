【業績｜京東系】京東物流上半年經調整虧損15億人幣　股價彈逾4%

上一篇文章
【港股市況】恒生指數升逾400點科指升4% 京東績後升一成、美團升9%阿里巴巴彈半成（不斷更新）
京東物流 （02618） 公布，上半年非國際財務報告準則虧損15億元（人民幣．下同），去年同期虧損19.8億元；不派中期息。期內，股東應佔虧損153.6億元，去年同期盈利6.5億元，虧損主要由於可轉換可贖回優先股公允價值變動128.4億元。
京東物流股價現升4.4%，最新報26.05元。同系京東健康再反彈，現升11.22%，最新報71.35元。
京東次季經調整純利與收入齊勝預期 股價升8%【下一頁】
期內，收入增長53.7%至484.7億元，主要由一體化供應鏈客戶收入增加29.6%，及來自其他客戶收入增加164.8%所驅動。
期內，毛利率由去年同期的12.9%大降至3.7%，因新冠疫情相關政府支持優惠減少，及公司去年下半年致力加強和擴大物流網絡，包括增加運營人員數量、倉庫面積、綜合運輸線路數量及其他物流基礎設施所致。
相關文章：【ATMXJ】京東次季經調整純利按年跌22% 與收入齊勝預期
【業績｜藥明系】藥明生物上半年多賺150% 未完成訂單近千億
更多【新經濟股】文章；更多中國科網監管最新消息、分析文章，可見【互聯網數據監管】專頁
編輯：區嘉俊