【買樓理財】公務員看好香港樓市　595萬投資深水埗細價樓

港股持續弱勢，不少投資者選擇買樓投資。香港置業方文偉說，景怡峯高層單位，望獅子山景，一房間隔，實用面積約270平方呎，原叫價610萬元放盤，僅一日即獲外區客接洽，經議價後減價15萬元，以約595萬元成交，實用呎價約22,037元。

據了解，買家為公務員，心儀物業景觀開揚，睇樓後即入市長綫投資。資料顯示，原業主於2012年6月以約375萬元購入上述單位，現帳面賺約220萬元，物業期內升值近六成。

景怡峯是單幢樓設計，但有逾萬平方呎的獨立會所，入伙以來頗受租客歡迎，尤其是租金相宜的一房單位。事實上，景怡峯距離石硤尾港鐵站不遠，附近有多條巴士路綫，而且周邊生活配套齊全。

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