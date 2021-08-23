【小米1810】小米績前 各大行評級和目標價一覽

手機股小米(01810)將於本周三(25日)公布中期業績。綜合多於10間追蹤該股的大行預測，小米上半年非國際財務報告準則經調整淨利潤料介乎103.18億至123.52億元人民幣，按年增加81%至117%。逾半大行仍給予該股買入或增持評級，最高目標價達40元。

小米績前各大行評級和目標價一覽：

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當中大和發表研究報告指，小米靠藉強勁的出貨量，躍升成全球第二大智能手機製造商，預測今年第二季收入將按年增長59％至849億元人民幣，經調整溢利約42億元人民幣。該行重申小米「持有」評級。大和又預期，小米第二季手機出貨量按年增長88％至5,200萬至5,300萬部，全球市佔率提升至破紀錄的17％。但考慮到晶片短缺和極端天氣的影響，該行預計小米第三季出貨量將受壓並降至4,600萬台，第四季則回升至5,200萬台，將小米全年的出貨量預測從1.98億部輕微調升至2億部。

中金則看好小米過去三季度智慧手機出貨的強勁表現和今年高端智慧手機領域的盈利能力，維持目標價34元，重申「增持」評級，亦指小米已成為全球出貨量第二大智慧手機製造商。中金預計，小米上季度智慧手機銷售收入按年增長83％，即使毛利率有下降壓力，仍預計公司第二季度盈利將按年增長66％至56億元人民幣。

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