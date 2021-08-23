  • 30°C
香港時間 : 2021823日 (一) 21:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【長和系】快將除淨派息 長和系6大高息股逐個捉

股樓投資 19:54 2021/08/23

分享：

李嘉誠旗下的長和系內一眾股份，俱先後公布中期業績並將會派發股息。當中港燈(02638)及置富產業(00778)已分別於本月17日及今日除淨。長和系內另外6隻仍未除淨的股份，俱擁有高周息率。若趁現時買入上述股份，可打造一個出糧組合，趕及於下月收取股息。

長和系6大高息股一覽：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

另較早前，瑞銀發表報告指，儘管長和(00001)中期每股派息增長較盈利增長為低，但中期派息仍按年升30％至0.8元，因此重申「買入」評級，目標價將由
76.2元下調至73.7元。瑞銀表示，隨著公司於去年底完成賣出歐洲多地的發射塔資產後，今年上半年意大利及瑞典之發射塔資產亦已完成出售，而僅餘的英國發射塔資產交易亦將於今年第四季及明年首季完成。

滙豐香港區總裁施穎茵 下月接任恒生銀行CEO   詳情請看【下一頁

而維持長江基建(01038)「買入」評級，目標價52.3元的野村指出，長建的財務報表維持強勁，今年6月底止負債比率為18.6％的健康水平。該行指，雖然今年至2023有不同的監管措施不利盈利，不過對長建的財務紀律有信心，認為未來會有潛在的併購。

【港股追蹤】藥明生物中期純利增1.5倍超預期 訂單總量大增逾三成 績前急升7%  詳情請看【下一頁

同場加映  【青姐話】市況難捉摸 奇葩選擇多

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 李尚毅

長和（00001） 港股

下一篇文章

【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

涉違規採集信用信息　5家內銀被央行罰款
涉違規採集信用信息　5家內銀被央行罰款
【九龍灣街坊必睇】MIRROR Anson Kong都捧場 「TASTE」x「FRESH新鮮生活」開首間聯乘概念超市 打造2萬呎九龍購物新地標
【九龍灣街坊必睇】MIRROR Anson Kong都捧場 「TASTE」x「FRESH新鮮生活」開首間聯乘概念超市 打造2萬呎九龍購物新地標
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【職場熱話】老闆「風水魚」被餵飼突然死亡 機智同事一句話輕鬆解釋 網民：轉數很快
【職場熱話】老闆「風水魚」被餵飼突然死亡 機智同事一句話輕鬆解釋 網民：轉數很快
麥當勞推MIRROR三子姜濤、Anson Lo、Edan「籃神卡」 隨麥當勞App電子優惠券送出　
麥當勞推MIRROR三子姜濤、Anson Lo、Edan「籃神卡」 隨麥當勞App電子優惠券送出　
【公屋裝修】花34萬裝修385呎清水樓 為顧及兩女長大後私隱 房間平衡設計方便一分為二
【公屋裝修】花34萬裝修385呎清水樓 為顧及兩女長大後私隱 房間平衡設計方便一分為二