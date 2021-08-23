【長和系】快將除淨派息 長和系6大高息股逐個捉

李嘉誠旗下的長和系內一眾股份，俱先後公布中期業績並將會派發股息。當中港燈(02638)及置富產業(00778)已分別於本月17日及今日除淨。長和系內另外6隻仍未除淨的股份，俱擁有高周息率。若趁現時買入上述股份，可打造一個出糧組合，趕及於下月收取股息。

長和系6大高息股一覽：

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另較早前，瑞銀發表報告指，儘管長和(00001)中期每股派息增長較盈利增長為低，但中期派息仍按年升30％至0.8元，因此重申「買入」評級，目標價將由

76.2元下調至73.7元。瑞銀表示，隨著公司於去年底完成賣出歐洲多地的發射塔資產後，今年上半年意大利及瑞典之發射塔資產亦已完成出售，而僅餘的英國發射塔資產交易亦將於今年第四季及明年首季完成。

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而維持長江基建(01038)「買入」評級，目標價52.3元的野村指出，長建的財務報表維持強勁，今年6月底止負債比率為18.6％的健康水平。該行指，雖然今年至2023有不同的監管措施不利盈利，不過對長建的財務紀律有信心，認為未來會有潛在的併購。

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