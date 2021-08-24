【業績｜科技股】京東次季經調整純利按年跌22%　與收入齊勝預期　管理層料全年維持去年增長勢頭、股價升8%（第二版）

▲ 京東次季經調整純利按年跌22% 與收入齊勝預期

京東 （09618） 公布截至6月底的次季業績，期內淨收入按年升26.2%至2538億元（人民幣，下同），勝預期；純利約7.94億元，按年大減95.2%；Non-GAAP 純利為46億元，按年跌22.0%，但仍勝預期。京東股價績後造好，升8%，高見263.4元，成交2.6億元。

京東零售首席執行官徐雷在分析員會議上指，互聯網監管有利行業發展，阻止市場出現以住不正當行為，包括過度補貼、強逼商戶「二選一」、壟斷、算法濫用等，徐雷又稱，京東現時已完成內部整改，強調集團營運一向符合內地監求要求。

問及下半年展望，徐雷稱，集團在7月份展現穩定的增長勢頭，但今季也出現多項外部挑戰，包括極端天氣、新冠肺炎疫情反覆、以及複雜國際經濟走勢，不過考慮到公司供應鏈以及服務能力，可以為客戶及合作夥伴提供穩定支持，對公司下半年表現持樂觀態度。

徐雷補充，消費者需求正逐漸回升，現時政策亦有助支持國內消費，觀察到近期旅遊以至實體店的銷售表現較年初好轉，相信今年零售表現大概可維持2020年的增長勢頭。他又稱，近期用戶訂購頻率及交易量有所提高，估計下半年消費重心將由電子產品及家電轉移至日常雜貨。

期內年度活躍用戶數按年增加27.4%至5.319億，首席財務官許冉表示，618週年慶大促的成功帶動次季新增3,200萬的新用戶，又稱集團收入來源更加多樣化，基於其開放生態的戰略，通過以京東供應鏈為基礎的技術和基礎設施為的用戶和業務夥伴創造價值。

新業務收入增60.3%

業務分部方面，京東零售收入按年升22.7%至2325.57億元；京東物流收入按年升45.7%至260.61億元；新業務收入則增60.3%至69.63億元。京東零售錄得經營利潤約59.87億元，按年增23.2%；京東物流則錄經營虧損約3.57億元，去年同期錄利潤約21.01億元；新業務則錄得經營虧損約30.2億元，按年擴大72.4%。

京東指，法國奢侈品集團LVMH集團更進一步開拓與京東的合作，旗下珠寶品牌BVLGARI （寶格麗）京東小程序，為消費者帶來全新的購物體驗，是寶格麗137年以來首度與第三方線上零售企業合作。同時，LVMH旗下的法國男裝品牌Berluti也正式入駐京東，開設全球首家線上旗艦店。

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（第二版加入分析員會議內容）