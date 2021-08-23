【業績｜科技股】京東次季經調整純利按年跌22%　與收入齊勝預期

▲ 京東次季經調整純利按年跌22% 與收入齊勝預期

京東 （09618） 公布截至6月底的次季業績，期內淨收入按年升26.2%至2538億元（人民幣，下同），勝預期；純利約7.94億元，按年大減95.2%；Non-GAAP 純利為46億元，按年跌22.0%，但仍勝預期。京東美股盤前報63.01美元，跌0.96%。

期內年度活躍用戶數按年增加27.4%至5.319億，首席財務官許冉表示，618週年慶大促的成功帶動次季新增3,200萬的新用戶，又稱集團收入來源更加多樣化，基於其開放生態的戰略，通過以京東供應鏈為基礎的技術和基礎設施為的用戶和業務夥伴創造價值。

新業務收入增60.3%

業務分部方面，京東零售收入按年升22.7%至1894.85億元；京東物流收入按年升45.7%至260.61億元；新業務收入則增60.3%至69.63億元。京東零售錄得經營利潤約59.87億元，按年增23.2%；京東物流則錄經營虧損約3.57億元，去年同期錄利潤約21.01億元；新業務則錄得經營虧損約30.2億元，按年擴大72.4%。

京東指，法國奢侈品集團LVMH集團更進一步開拓與京東的合作，旗下珠寶品牌BVLGARI （寶格麗）京東小程序，為消費者帶來全新的購物體驗，是寶格麗137年以來首度與第三方線上零售企業合作。同時，LVMH旗下的法國男裝品牌Berluti也正式入駐京東，開設全球首家線上旗艦店。

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