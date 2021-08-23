【新股IPO】先瑞達醫療6669明日掛牌暗盤潛水一手蝕5900元 超購近654倍 一手中籤率僅3%

內地創新醫療器械企業先瑞達醫療（新上市編號：06669）將於明日掛牌，其暗盤表現強差人意，根據富途交易平台，其暗盤甫開市便潛水，最低曾見17.74元，最高亦僅21元，收市報17.9元較招股價23.8元跌近25%，以每手1000股計，一手帳面蝕5900元。

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先瑞達醫療是次公開發售部份反應不俗，最終錄得超額認購653.51倍，令公開發售股份上調至發售總數約50%，一手中籤率僅3%；而國際發售初步提呈發售的股份已獲超額認購；投資者需認購200手方能穩獲一手。此外，該股最終以招股上限23.8元定價，其招股價範圍介乎22.2元至23.8元；聯席保薦人為摩根士丹利及中金。

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是次集資所得主要用於核心產品及現有產品管線的研發及臨床試驗等，透過併購、授權引進或股權投資等方式擴大產品組合等。

先瑞達醫療今次上市引入了13名基石投資者，已認購合共3,426萬股股份，合共相當於緊隨全球發售完成後公司已發行股本約10.93%、及全球發售的發售股份數目約49.92%。

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記者：張以正