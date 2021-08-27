  • 25°C
香港時間 : 2021827日 (五) 10:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】東莞農村商業銀行IPO傳已獲港交所批准　擬集資78億

新股IPO 10:12 2021/08/27

分享：

東莞農村商業銀行傳本周尋求通過上市聆訊　擬集資78億

東莞農村商業銀行今年4月遞交上市申請，據外電報道指，其在港上市IPO已經獲港交所批准。據報該行初步計劃集資10億美元（折合約77.6億港元），招商證券、招銀國際、農銀國際、工銀國際為聯席保薦人。

東莞農村商業銀行主要透過分銷網絡，提供定制化金融產品及服務。截至最後實際可行日期，該行合共有506個網點，當中有502個位於東莞，覆蓋東莞所有行政區域，其餘四個分支機構分布在廣東省的廣州市、珠海市、惠州市及清遠市。

東莞農村商業銀行截至2020年底的總資產達5484.02億元人民幣，不良貸款率為0.82%。而該行截至2020年12月31日止年度的營業收入達120.47億元，按年增長2.1%；期內淨利息收益率約2.16%，較2019年下跌0.02個百分點；期內淨利差約2.1%，與對上一年持平。

若以截至2019年底的總資產、核心一級資本淨額等指標統計，該行是中國第六大的農村商業銀行，及最大的地級市農村商業銀行。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【新股IPO】先瑞達醫療6669暗盤跌逾兩成半　一手帳面暫蝕6300元

【新股IPO】海倫司國際通過上市聆訊　傳集資23.3億港元

記者：梁安琪

港股 IPO 東莞 銀行 集資 金融

上一篇文章

【恒大汽車】中策﹕合適時間或考慮出售恒大汽車部分或全部投資

下一篇文章

【恒大3333】中央據報要求「市場化」處理恒大債務　恒大系反彈、恒大汽車飈兩成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒大3333】越秀地產據報已接盤恒大香港總部大樓　恒大否認許家印從深圳遷回廣州辦公
【恒大3333】越秀地產據報已接盤恒大香港總部大樓　恒大否認許家印從深圳遷回廣州辦公
【港元定期存款】金管局突增發票據吸流動性 6個月港元定存息最高0.85厘
【港元定期存款】金管局突增發票據吸流動性 6個月港元定存息最高0.85厘
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR下跌　小米ADR回順　夜期跌14點　北水走資逾32億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR下跌　小米ADR回順　夜期跌14點　北水走資逾32億（不斷更新）
【恒大3333】中央據報要求「市場化」處理恒大債務　恒大系反彈、恒大汽車飈兩成
【恒大3333】中央據報要求「市場化」處理恒大債務　恒大系反彈、恒大汽車飈兩成
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【人民幣定期存款】人幣定存10厘超高息銀行再添一員 大行下半年首度搶存
【人民幣定期存款】人幣定存10厘超高息銀行再添一員 大行下半年首度搶存