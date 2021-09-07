  • 33°C
香港時間 : 2021907日 (二) 16:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】東莞農村商業銀行傳最快周三起預路演　擬集資78億

新股IPO 14:56 2021/09/07

分享：

東莞農村商業銀行傳本周尋求通過上市聆訊　擬集資78億

東莞農村商業銀行今年4月遞交上市申請，據外電報道指，該行最快在本周三開始進行預路演，預計集資10億美元（折合約77.6億元），招商證券、招銀國際、農銀國際、工銀國際為聯席保薦人。

早前據報其在港上市IPO已經獲港交所批准。

東莞農村商業銀行主要透過分銷網絡，提供定制化金融產品及服務。截至最後實際可行日期，該行合共有506個網點，當中有502個位於東莞，覆蓋東莞所有行政區域，其餘四個分支機構分布在廣東省的廣州市、珠海市、惠州市及清遠市。

東莞農村商業銀行截至2020年底的總資產達5484.02億元人民幣，不良貸款率為0.82%。而該行截至2020年12月31日止年度的營業收入達120.47億元，按年增長2.1%；期內淨利息收益率約2.16%，較2019年下跌0.02個百分點；期內淨利差約2.1%，與對上一年持平。

若以截至2019年底的總資產、核心一級資本淨額等指標統計，該行是中國第六大的農村商業銀行，及最大的地級市農村商業銀行。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【新股IPO】先瑞達醫療6669暗盤跌逾兩成半　一手帳面暫蝕6300元

【新股IPO】海倫司國際通過上市聆訊　傳集資23.3億港元

記者：梁安琪

同場加映：
登入HKET「財經台」收看／收聽貼市財經資訊及分析！
重溫《ET開市直擊》-鮑威爾講話＋期結在即 港股提防有暗湧

（附Time code）
00：00 - 港股焦點速覽　盯緊儲局主席鮑威爾發言
01：04 - 美股外圍市況速覽＋亞太股市早段市況
02：57 - 港股上日市況速覽＋北水盤路
04：03 - 全球央行年會前　有何焦點要留意
06：52 - 若落實縮減買債　美股要調整幾多？
07：53 - 若美股真調整　最佳吸納位置在哪？
09：59 - 港股跟跌不跟升　尚有多少跌？
11：51 - 瑞聲 （02018） 績差股價跌　前景如何分析？
15：25 - 馬鋼 （00323） 績佳利同業　鋼鐵股可跟進？
17：47 - 股票分析：小米 （01810） 股價買賣策略如何？
21：06 - 港股開市前市況速報
22：57 - ET個股推介：中芯國際 （00981）
23：49 - 美股台積電TSM加價　股價前景如何分析？
28：57 - 股票分析：贛鋒鋰業 （01772） 股價前景分析
32：03 - 股票分析：香港科技探索 （01137） 股價前景分析
35：07 - 股票分析：中芯國際 （00981） 股價前景分析
38：03 - 美股分析：Intel（INTC ）是否已死？
39：42 - 航運股分析：太平洋航運 （02343） 、太平洋航運 （01919）
42：29 -港股開市後市況速報

港股 IPO 東莞 銀行 集資 金融
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期＋北水】夜期收市升56點　北水重新吸資21億　買騰訊藥明生物（不斷更新）
【恒指夜期＋北水】夜期收市升56點　北水重新吸資21億　買騰訊藥明生物（不斷更新）
【滙豐HSBC】滙豐分行換制服改穿紅色Polo恤　伍楊玉如：想銀行形象更年輕
【滙豐HSBC】滙豐分行換制服改穿紅色Polo恤　伍楊玉如：想銀行形象更年輕
【恒大3333】恒大地產有境內債券再跌兩成　恒大上周遭內地評級機構降級、外電評下輪高危內房股
【恒大3333】恒大地產有境內債券再跌兩成　恒大上周遭內地評級機構降級、外電評下輪高危內房股
【本港樓市】花旗：移民盤負面效應逐步顯現「買樓等一等」　未來4個月樓價料跌3%至4%（附最新股息預測）
【本港樓市】花旗：移民盤負面效應逐步顯現「買樓等一等」　未來4個月樓價料跌3%至4%（附最新股息預測）
【恒大3333】恒大供應商三棵樹：對恒大未來銷售或進一步下降　持有其未到期商票逾3億人幣
【恒大3333】恒大供應商三棵樹：對恒大未來銷售或進一步下降　持有其未到期商票逾3億人幣
【英鎊定期存款】英鎊定存最高息12厘 港銀突爆加息搶客戰
【英鎊定期存款】英鎊定存最高息12厘 港銀突爆加息搶客戰