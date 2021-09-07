【新股IPO】東莞農村商業銀行傳最快周三起預路演　擬集資78億

▲ 東莞農村商業銀行傳本周尋求通過上市聆訊 擬集資78億

東莞農村商業銀行今年4月遞交上市申請，據外電報道指，該行最快在本周三開始進行預路演，預計集資10億美元（折合約77.6億元），招商證券、招銀國際、農銀國際、工銀國際為聯席保薦人。

早前據報其在港上市IPO已經獲港交所批准。

東莞農村商業銀行主要透過分銷網絡，提供定制化金融產品及服務。截至最後實際可行日期，該行合共有506個網點，當中有502個位於東莞，覆蓋東莞所有行政區域，其餘四個分支機構分布在廣東省的廣州市、珠海市、惠州市及清遠市。

東莞農村商業銀行截至2020年底的總資產達5484.02億元人民幣，不良貸款率為0.82%。而該行截至2020年12月31日止年度的營業收入達120.47億元，按年增長2.1%；期內淨利息收益率約2.16%，較2019年下跌0.02個百分點；期內淨利差約2.1%，與對上一年持平。

若以截至2019年底的總資產、核心一級資本淨額等指標統計，該行是中國第六大的農村商業銀行，及最大的地級市農村商業銀行。

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記者：梁安琪

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