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揚海兩房示範單位　拆牆變特大客廳　打造愜意工作空間

股樓投資 17:49 2021/08/23

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由嘉里建設和信置等發展的黃竹坑站上蓋港島南岸第二期揚海（LA MARINA）開放示範單位予傳媒。是次開放的示範單位共有3個，其中兩個以1座18樓E室為藍本搭建，分別為一個經改動連裝修單位以及一個交樓標準單位。

揚海第1座18樓E室為兩房單位，實用面積497平方呎，外連21平方呎平台及16平方呎工作平台。單位大門處設有玄關位，亦有空間擺放儲物櫃及鞋櫃。穿過玄關後可見長方形客客飯廳及開放式廚房，廚房工作枱呈曲尺設計，並附有各種電器配備，亦設大量吊櫃，用盡高樓底作儲物空間。

經改動連裝修單位

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示範單位最特別之處，在於客廳與睡房單位之間的牆身被拆除，利用特大空間間隔出小型工作空間，令客廳更顯闊絡開揚。設計師同時利用單位廳房同向的特性，拆牆後採光度及景觀亦更充足，打造愜意明亮的大廳。

單位主人房亦與客廳同向，設工作平台。房間呈矩形，空間實用，床尾設有掛牆電視，一側牆身則有掛飾及化妝枱。此外，單位廁所設浴缸，惟不設窗。

發展商另開放間隔相同而未經改動的另一個示範單位，交樓標準單位已附有鞋櫃、廚房電器及吊櫃等基本配備。

無改動示範單位

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撰文 : 謝昕蕎

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