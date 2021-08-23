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【樓市現象】公司客月花13800　租306呎開放式單位　予外籍員工居住

股樓投資 18:00 2021/08/23

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不少大企業會為外籍員工提供房屋福利，甚至租樓予員工居住，但未必是大屋。中原地產黃志輝說，荃灣西柏傲灣1B座極高層F室，實用面積306平方呎，開放式單位，享荃灣市景及山景，月租原叫價14,500元，經議價後，終以13,800元租出，實用呎租約45.1元。 

黃志輝續說，新租客是公司客，租入單位予外籍員工居住，而且鍾情柏傲灣毗鄰西鐵站及多個大型商場，位置方便。資料顯示，業主於2017年以534.7萬元買入單位，以上述租金水平計，租金回報約3.1厘。 

代理續說，鐵路沿綫新樓租賃承接一向理想，而柏傲灣本月累錄約8宗租賃成交，平均實用呎租約44元。

延伸閱讀 Wetland Seasons Bay加推160伙　一房折實價472.36萬起【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 中原地產 荃灣 柏傲灣

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