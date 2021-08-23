▲ 【業績│燃氣股】新奧能源半年多賺4成 派中期息0.59元

新奧能源 （02688） 上半年純利37.7億元（人民幣‧下同），按年升39.8%，由經營活動帶動的核心利潤升18.4%至36.9億元，每股基本盈利3.34元，派中期息0.59港元，去年同期則無派息。

期內，收入升30.7%至412.3億元，天然氣零售銷售量按年升22.3%至124.3億立方米，帶動天然氣零售業務收入上升 27.2%至231.38 億元。上半年LNG 需求大增導致現貨價格大幅上漲，帶動燃氣批發業務收入較去年同期上升 23.3%至97.7億元。

綜合能源銷售量按年升67.5%至80.49億千瓦時。綜合能源業務收入增長 74.3%至36.62 億元。集團在建綜合能源項目共40個，當中包括13個合共裝機容量為40MW 的分佈式光伏項目。當在建項目及投運的項目全部達產後，綜合能源銷售量預計可達 344 億千瓦時。

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編輯：吳敏芳