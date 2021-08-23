【業績│地產股】恒地半年基礎盈利增長51%　中期息維持0.5元

恒基地產 （00012） 上半年基礎盈利增長51%至78.06億元，當中包括以公允價值合併美麗華資產及負債，按所佔之權益計算而產生18.89億港元收益；每股基礎盈利1.61元。期內股東應佔盈利增加131%至65.49億元，集團派中期息0.5元。

恒地期內應佔本港物業銷售營業額按年減少31%至37.05億元，應佔稅前盈利減少52%至37.05億元。集團期內推售多個住宅項目，包括位於市區之啟德「The Henley （The Henley 第1期）」 及鴨脷洲「逸南」，以及元朗「尚悦․天城」等。連同售出若干其他物業及車位，集團上半年於本港自佔之合約銷售總額約78.65億元，增加178%。

摩通料今年樓價升逾一成，詳見【下一頁】

市區舊樓重建項目方面，除已開售及擬於下半年開售之項目外，截至6月底，已購入八成以至全部權益之自佔樓面面積合共約370萬平方呎。集團另有27個市區項目正在進行收購，自佔土地面積在完成收購後共約19萬平方呎，現時已購入該等項目二成以上至八成以下之業權，若能收購全部業權，以目前政府城市規劃計算，預計重建後可提供自佔樓面面積約為170萬平方呎。以自佔樓面面積計算，集團現時於本港擁有土地儲備約2430萬平方呎。

本港租金收入跌9%

物業租賃方面，恒地在本港應佔租金總收入 （包括應佔附屬公司、聯營公司及合營公司貢獻） 下跌6%至32.67億元，應佔稅前租金淨收入下跌9%至23.64億元。當中集團持有40.77%應佔權益的國際金融中心項目，期內貢獻的自佔租金總收入跌9%至9.25億元。租金收入下跌主要由於去年疫情爆發後向部份受影響租戶所提供之租金寬減，需作出攤銷，以及續租之租金受壓所致。集團主要收租物業平均出租率為94%。

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