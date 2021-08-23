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【疫下新常態】調查：QR Code使用量激增750%　或將永久取代餐牌？

商業 20:00 2021/08/23

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疫情期間，美國各地大小的餐廳廣泛使用二維碼（QR Code），有取代實體餐牌之勢。有專家估計，這種趨勢在疫情過後仍會持續下去，成為未來餐廳點餐的固定方式。

疫情期間，美國各地大小的餐廳廣泛使用二維碼（QR Code），有取代實體餐牌之勢。有專家估計，這種趨勢在疫情過後仍會持續下去，成為未來餐廳點餐的固定方式。

據外媒CNBC報道，網址服務公司Bitly表示，過去18個月QR Code下載次數增長了750%。 Bitly行政總裁Raleigh Harbour稱，使用QR Code電子餐牌能夠減少接觸，降低染疫風險之外，對商戶而言，可更方便因應物價波動等因素調整餐牌。

報道指出，使用QR Code餐牌的另一項好處，是可令餐廳更簡單地掌握消費者數據，尤其對於尚未使用線上訂位服務的餐廳，QR Code變成快速讓餐廳瞭解客戶的渠道。另外，餐飲業界的科技專家指出，隨著疫情帶動了了外賣熱潮，顧客可以直接透過線上QR Code方式點餐及付款。

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QR Code助員工　減輕工作量

除此之外，餐廳管理平台Toast執行長Chris Comparato也指，疫情下美國餐廳面臨員工短缺，客戶使用QR Code可減輕員工的工作量，成為營運當中不可或缺的一部分。他指出，顧客還可以透過掃描收據上的QR Code支付，毋需員工收取信用卡或現金，加快效率，讓餐廳容納更多顧客。

報道總結，QR Code電子餐牌的點餐方式在疫情過後將會持續進行。但亦有專家認為，解除防疫距離後，高級餐廳短期內還是比較傾向於使用傳統餐牌及傳統付款方式。

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責任編輯：張凱琳

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