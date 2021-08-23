【酒店業】日本大倉2024年在上海開設高級酒店　主攻當地市場

▲ 近年愈來愈多豪華酒店進駐中國，日本的知名酒店集團大倉近日亦宣布，將於2024年在中國上海興建高級酒店。（法新社資料圖片）

近年愈來愈多豪華酒店進駐中國，日本的知名酒店集團大倉近日亦宣布，將於2024年在中國上海興建高級酒店。可是，大倉這次的目標顧客並非到中國出差的日本人，而是當地的居民。大倉認為，即使新冠疫情結束，日本人赴海外出差的需求也難以在短期內恢復，因此改以當地居民作為海外收入來源。

【芯片荒】全球9大芯片商增產能 總庫存達5040億創新高

大倉與上海城建建設實業集團已於2020年8月簽訂了酒店的營運協定，酒店將由當地開發商投資開發，然後由大倉經營。大倉計劃打造一個位於上海佘山旅遊度假區，擁280間客房、宴會廳和SPA的大型渡假酒店。

大倉集團現時在海外擁有「大倉（Okura）」、「日航（Nikko）」等25間品牌的酒店，預計將在2024年前達到39間。中國方面，包括這次上海的酒店，大倉將於2022至2024年多擁有3間酒店，總數共計13間。

酒店業在中國復甦進度超前，數據顯示，中國5月初的長假旅遊人數比疫情前的2019年同期高出3%，人群密集的旅遊渡假地方對酒店的需求十分旺盛。

過往，大倉在海外的酒店選址多在北京和曼谷等日企集中的城市，今次新冠疫情對旅遊業的打擊改變了日本酒店業的策略。大倉表示，今後將根據當地需求，確保酒店一定的客房出租率，並在以後多進駐有助品牌提高國際影響力的地方。

綜觀整個日本酒店業，不少知名酒店亦於近年在中國興建酒店。星野集團今年首次進駐中國，在浙江天台山的頂級度假酒店已於4月開業；王子酒店在廣州的高級品牌「Akatoki」酒店也預定將於2022年春季前後開業。

【疫市營商】北角匯暑假營業額按年升逾12% 看俏中秋假期生意錄雙位數增幅

本港財富管理業務去年增近35萬億 惟行業出現人才短缺

責任編輯：李智美