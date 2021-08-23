▲ 【業績｜公用股】港通上半年多賺1.4倍 維持派中期息6仙 西隧日均通車量增逾1成至5.35萬架

擁有西隧聯營公司50%權益的港通控股 （00032） 公布上半年業績，期內收入約3.40億元，按年跌9.32%；純利則為4.46億元，按年增加142.1%；每股盈利為1.2元；派第二次中期息6仙，按年持平。港通指出，期內金融資產的公允值淨收益額錄得約1.25億元，帶動溢利增加。

值得留意是，集團在上周四（19日）發公告稱，公司由年底至今共斥資約2.50億買入115.14萬股阿里巴巴 （09988） 股份，料每股平均價高達217元，以阿里今日收市價152.10元計，估計是項投資蝕近29.9%或7463萬元。此外，港通提到，其恆大汽車 （00708） 的投資在6月底後大幅下跌，料集團的淨資產亦受到負面影響。

港通指年內斥2.5億買115萬股阿里巴巴 平均價或達217元，看【下一頁】

分部業務方面，經營駕駛學校上半年收入約2.45億元，按年升10.2%；隧道收入約125萬元，按年持平；電子道路收費設施收入約180萬元，按年微跌1.90%；財務管理收入按年跌約37.7%至9005.5萬元。

港通提到，西隧上半年每日平均通車量增加10.6%至5.35萬架次；每架車輛之平均收費按年減少1.1%至81.3元；西隧之市場佔有率維持於約22%，預計政府或在下半年放寬社交距離措施，西隧的通車量及收入預期將進一步恢復。

集團提到，透過損益按公允值計量的金融資產之公允值淨收益為1.25億元，去年同期則為淨虧損約1.56億元。港通稱，下半年的金融市場將繼續波動，預期集團的整體業績不會在今年恢復至疫情大流行前水平。

值得留意是，截至6月底，港通持有約0.56%的恒大汽車股份，這批股份錄得公允值約15.68億元，佔港通總資產約15.2%，而該項投資購入成本約6220萬元。港通控股稱，期末後恆大汽車股價較6月30日的收市價28.9元大幅下跌，該投資的公允價值及相應的公允價值儲備亦於6月後大幅下跌。集團的淨資產亦受到負面影響。

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編輯：李哲毅