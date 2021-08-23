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【蘋果新品】傳Mac mini秋季亮相　將搭載蘋果自家M1X處理器

科技 19:10 2021/08/23

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彭博知名的蘋果產品爆料記者Mark Gurman指出，蘋果預計在未來幾個月內推出高階版、搭載M1X芯片的Mac mini新機。

蘋果每年9月都會舉行秋季發布會，而在發布會前夕都會有許多不同的消息傳出。近日外媒報道就指出，蘋果Mac mini繼去年推出M1版本後，將會在今年內推出搭載M1X 處理器的升級款Mac mini，不僅升級硬件規格，就連外表也會有全新設計。

【蘋果計畫】「蘋果教主」電郵揭　3款未發表iPhone計畫

【Google手機】將成絕版！　Google透露兩款中階5G手機將停產

彭博知名的蘋果產品爆料記者Mark Gurman指出，蘋果預計在未來幾個月內推出高階版、搭載M1X芯片的Mac mini新機。屆時新Mac mini更會採用全新的外觀設計，且處理效能將會更加快速。

據稱，M1X版Mac mini將會新增更多的IO介面，並將M1 iMac獨有的磁吸式電源供應器設計，應用在Mac mini上。而內部資料也指出，新Ｍac mini將會改用有機玻璃材料作為機身頂部的材料。

另外，預計蘋果最快會在今年9月推出iPhone 13系列，以及在接下來的幾個月連續推出新 iPad系列、Apple Watch Series 7，搭載M1X處理器的MacBook Pro與MacBook Air，以及新款M1X版Mac mini。

【蘋果爭議】 蘋果無理拒更新　FlickType停支援盲人用iPhone鍵盤

責任編輯：曾曉汶

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