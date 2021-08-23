【蘋果Siri】蘋果推測試程式　收集語音數據增Siri效能

▲ 蘋果（Apple）近年推出的iPhone、iPad和Mac電腦都配備語音助理 Siri， 而蘋果亦有意進一步調校並提升Siri的能力。( 圖片來源 : Apple官網）

蘋果（Apple）近年推出的iPhone、iPad和Mac電腦都配備語音助理Siri，而蘋果亦有意進一步調校並提升Siri的能力。近日蘋果宣布，在全球多個市場的App Store推出應用程式「Siri Speech Study」，希望透過程式收集用戶的語音數據和反饋，為Siri進行研究。

Siri Speech Study是一款讓用家分享及反饋他們使用Siri時的意見，主要提供給蘋果作為產品改善用途。據外媒TechCrunch引述Sensor Tower數據顯示，該應用程式將在8月9日推出，目前最新版本則是在8月18日更新，並且分別在美國、加拿大、德國、法國、香港、印度、愛爾蘭、義大利、日本、墨西哥、紐西蘭及台灣提供下載使用。

但這款應用程式未在App Store的排行榜上註冊，因此在App Store通過關鍵字搜索、或瀏覽蘋果已發布的應用程式列表時，該應用程式不會出現。

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事實上，蘋果一直致力於在改進Siri，並會使用從世界各地的Siri用戶匿名收集的錄音數據。而該公司在發現第三方承包商一直在收聽私人談話錄音後，被迫修改其數據收集政策，改為用戶自願加入性質，並且由外判商改為自家員工處理。而蘋果強調是次程式，僅提供給現有參加語音研究調查計畫的使用者，只會收集參加者提供的Siri數據，不會出現其他私隱問題。

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責任編輯：張凱琳