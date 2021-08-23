【大行點睇】大摩指金風科技上半年業績鼓舞　料一個月內股價將升　發生機率逾60%

大摩發表報告指金風科技(02208) 股價30日內將升，發生機率約60%至70%。目標價18.12元，評級「增持」。



大摩指，金風科技今年上半年業績令人鼓舞，淨利潤18.49億元人民幣(下同)，按年增長45%，高於該行所預期的41%。不計入一次性項目，估計核心盈利提高至13.81億元，而去年同期為10.27億元。

大摩估計，金風科技第二季度的核心利潤在季度基礎上保持穩定，因爲風機銷售量增加、平均售價和毛利率擴大，抵銷了第二季度因季節性因素導致的風電場營運下降。平均風電整機毛利率20.5%(按年升8.3個百分點)，相信有望實現2021財年風電整機毛利率18%的指導目標。

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