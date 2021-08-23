【有相睇】外望山海雙景　緻藍天劈價75萬沽　仍創新高

二手市場再錄新高成交，利嘉閣羅志雄說，將軍澳日出康城3期A緻藍天2座高層RB室，實用面積約959平方呎，四房套連工人房及工人廁間隔，於2019年3月下旬放售，原叫價1,500萬元，其後減價75萬元，終以創新高價1,425萬元易手，實用呎價約14,859元。

從代理提供的相片可見，單位外望山海雙景。據了解，原業主約於2015年4月，以約864.5萬元購入上述物業，持貨約6年，現帳面賺約560.5萬元，物業期內升值約65%。

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談到近期市況，屋苑本月至今暫錄約3宗二手成交，平均實用呎價約15,007元，而現時約有117個單位放盤，同類單位最低入場價由1,450萬元起。

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