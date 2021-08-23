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【奈雪的茶 2150】 奈雪的茶屢爆食安問題 北京門店違規處頂格罰款 股價繼續沉底

股樓投資 17:19 2021/08/23

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內地連鎖茶飲店奈雪的茶 （02150）今日（23日）就針對上周有內媒報道指廣州市場監管部門抽查包括奈雪的茶在內的飲品店，涉及違規使用人工食用色素日落黃、食品保存不當等問題，回應指從未使用日落黃，並要求相關媒體不要再轉載不實信息。

【大行點睇】 大和憂監管及疫情風險 百度股價創新低【見下頁

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另一方面，市場監管總局今日亦公布涉及奈雪的茶等6宗食品安全案件的查處情況，擬對其2家涉事的北京市門店均給予頂格罰款10萬元（人民幣，下同），並對該2家門店店長分別罰款25萬和28萬元。

走勢上，奈雪的茶於6月30日在港上市，定價19.8元，惟自8月初爆出食品安全及衛生問題後，股價不斷創新低，今日再跌3.1%，報9.54元。

同場加映﹕【溫股知新】恒指跌破支持 低撈醫藥股？

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記者：郭秀慧

奈雪的茶（02150） 經濟 色素 廣州市 食品 飲品
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