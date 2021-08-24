【網民熱話】如果回到24歲 最想做甚麼事？ 網民：all in Bitcoin

人生看似很長，但其實一眨眼就已經過了一大半。經歷多了就會想回到從前，找回未被社會毒打的自己。近日有網民於網上討論區發文詢問，如果能回到24歲會做甚麼。

網民經歷：

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網民紛紛提出自己的想法，有人直言：「一定all in ETH、BTC、GME和AMC」，「買Bitcon」等。除了股票，有網民還想改變當初的起薪點，覺得還能再叫一點，現在就能多一萬元用。

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有人就認為24歲是最難過的年齡，是人生最差的時間。網民紛紛同意，上班甚麼都不會，被欺負又不能出聲，月薪又低等。倒不如回到大學、中學的時間，人生最快樂無憂的日子。

注意健康的網民就不斷重覆要運動，不要到了30多40歲才來後悔。身體是打拼的本錢，沒有它，工作也沒有意義了。

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責任編輯：張瑋婷