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【大行報告】美團公布業績前高盛先降目標價　預期投資者有三大關注重點

股市 17:17 2021/08/23

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高盛預期，市場焦點會放在監管消息，新業務的投資策略，特別是網約車及美團優選

美團 （03690） 將於下周一（8月30日）公布次季業績，高盛於美團績前先降其目標價。高盛預期，美團次季收入按年增長70%至421億元（人民幣，下同），經調整EBIT虧損39億元，虧損較首季略為收窄，預期美團次季繼續維持外賣速遞及到店服務的領導地位，但新業務虧損料縮至約90億元，因美團未有對美團優選用戶提供大額補貼。

高盛指，市場未來將關注美團三大方面，包括（1）網約車業務在新業務中愈見重要；（2）監管環境，持續反壟斷調查及潛在成本加，預期美團將於第四季為車手提供社會保險；（3）到店、酒店及旅遊業務增長疲軟。

內地三部門會議指平台不得制定損害外賣車手安全【下一頁】

外賣速遞方面，高盛料次季表現符預期，訂單按年增長54%，高於同業餓了麼的50%，期內收入亦升45%，每張訂單的經調整EBIT為0.5元，因車手的成本較低。不過，高盛預期下半年每張訂單經調整EBIT會下降，因車手成本增加及季節性因素。長遠來看，隨社區保障逐步落實，明年第四季每張訂單的車手成本，將會較2020年第四季增加1.3元人民幣。

至於到店、酒店及旅遊業務次季表現料與市場預期相若，但基於疫情反彈令相關限制措施再現，第三季業績有下行風險。高盛料第二季到店及旅遊收入按年增長88%至66億元，酒店收入則升87%至19億元。

科指收復6000關，詳見【下一頁】

高盛預期，市場焦點會放在監管消息，新業務的投資策略，特別是網約車及美團優選，以及競爭情況等。高盛調整美團2021至2023年收入，並降低其經調整EBIT預測，雖然維持「買入」評級，但目標價由364元，降14%至312元。

該行將美團2021至2023年收入預測分別降1%、維持不變及升3%，並將按非通用會計準則計算的EBIT預測降至虧損210億元、虧損50億元及賺310億元，意味扭虧時間有所延遲，主要因為騎手成本上升、網約車業務投資較大等，維持「買入」評級，目標價由364港元降至312港元。

相關文章：【互聯網監管】美團反壟斷調查傳將罰款10億美元、股價升7%　大和：減監管風險

相關文章：【互聯網監管】武漢市監局約談7家社區團購經營商 美團優選、橙心優選等簽《承諾書》

港股 新經濟股 美團－W（03690） 外賣 Non－GAAP 目標價 大行報告 反壟斷 社會保險
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