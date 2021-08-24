【職場熱話】何解50後仍在打工？ 生於黃金年代應生活無憂 網民：他們靠公司得到優越感

樓價、物價越來越高，月薪又追不上通脹，不少打工仔都苦不堪言。有人覺得以前的年代比較好，買樓也容易。近日有網民於網上討論區發文，指50後的人為甚麼還要工作。

網民經歷：

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網民覺得50後仍在上班是十分正常的事，「我老闆每天比我早上班，比我遲下班」，「師傅們回來坐一會就能有四、五萬元一個月，誰會不做啊？」等。而且他們大多數都是靠公司來得到優越感，有空就喝完茶才回來，見完客人三、四點就走。不過網民就指這種人通常特別有能力，三小時就能完成別人一天的工作。

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又有人指：「他們那種人不工作就很閒，每天回來指指點點年輕人才是他們最大的樂趣」

亦有網民證明了樓主的看法，指他父親就是50後，有3M現金和一層居屋，做15K工作。父親一旦工作辛苦一點就會辭職，罵老闆刻薄。

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責任編輯：張瑋婷